Ayşe Barım İçin Tutuklama Talebi İstendi

AYŞE BARIM’IN TUTUKLAMA TALEBİ

Ayşe Barım, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve menajeri olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ya da görevini yerine getirmesine engel olmaya teşebbüse yardım etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

GEZİ PARKI OLAYLARI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Eyleme katılan sanatçıları organize etme” iddiaları üzerine ifade verdi.