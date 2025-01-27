More
Gündem

Ayşe Barım İçin Tutuklama Talebi İstendi

ayse-barim-icin-tutuklama-talebi-istendi

AYŞE BARIM’IN TUTUKLAMA TALEBİ

Ayşe Barım, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve menajeri olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ya da görevini yerine getirmesine engel olmaya teşebbüse yardım etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

GEZİ PARKI OLAYLARI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Eyleme katılan sanatçıları organize etme” iddiaları üzerine ifade verdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı Soruşturmasında Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonucu gözaltına alınan Ayşe Barım, Türkiye hükümetini devirmeye teşebbüse yardım etmek suçlamasıyla tutuklandı.
Gündem

Sosyal Medya Hakareti Nedeniyle Tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden N.K.'nin tutuklandığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.