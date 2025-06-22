Ayşe Barım’ın Avukatları Tahliye İçin Başvurdu

AYŞE BARIM’IN DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında “etki ajanlığı” ve “hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” suçlamasıyla ocak ayında tutuklandı. En son 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulundu. Bu gelişmeden sonra avukatları tekrar İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talep etti. Avukatlar, 20 Mayıs’ta yaptıkları tahliye talebinin reddedildiğini hatırlatarak, Barım’ın koşullarının hapisanede kötüleştiğine dikkat çekti. Ayrıca, “Barım’ın kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığı”na dair doktor raporları mahkemeye sunuldu. Dilekçede, “Müvekkilimizin ağır hastalıkları nedeniyle cezaevi koşullarında giderek kötüleşen sağlık durumu, hayati riskinin olduğu gözetilerek yaşam hakkının korunması adına, sağlık kurul raporu beklenmeksizin tahliyesine karar verilmesi” ifadesi yer aldı.

HAYATİ RİSKLERİ ARTIYOR

Ayşe Barım’ın sağlık durumu oldukça ağır. 56 yaşındaki müvekkil, ciddi sağlık problemleri yaşıyor ve cezaevinde bulunması onun sağlığı için tehlike oluşturuyor. Barım, 5 Haziran tarihinde koğuşunda bayıldığında infaz memurları tarafından yerde bulundu ve daha sonra revire kaldırıldı. Barım’ın hayati tehlike oluşturan ağır kalp ve damar hastalıkları bulunuyor. Gözaltına alınmadan önce hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi konmuş ve açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Ancak tutukluluk durumu nedeniyle bu ameliyat gerçekleştirilemedi. Kardiyolog raporunda, “Bu hastada ani ölüm, a fib bağlı iskemik inme olasılıklarını daha yakından takip etmek çok daha önemlidir” bilgisi yer alıyor.

BİÇİM DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN HASTALIKLAR

Barım’ın bir diğer tehlikeli sağlık sorunu ise beynindeki anevrizma. Beyninde 7 mm büyüklüğünde bir anevrizma ve üstelik başka bir anevrizma daha bulunuyor. Anevrizmanın patlama riski her zaman mevcut. Silivri Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 12 Mayıs 2025 tarihli raporda, Barım’ın beynindeki anevrizmanın genişlediği belirtiliyor ve sıkı takip gerektiği vurgulanıyor. Bayılma durumu, bu hastalığın belirtilerinden biridir. Cezaevinde Barım’ın bayılma hali birçok kez oluşmuş ve revire kaldırılmıştır.

BAŞKA CİDDİ HASTALIKLAR DA VAR

Barım, aynı zamanda şeker hastalığına sahip ve bu durum onu her türlü hastalığa karşı açık hale getiriyor. Geçmişte zatürre hikayesi bulunmaktadır ve akciğerinde takip edilen bir nodül mevcut. Ek olarak, yüksek ölüm riski taşıyan obstruktif uyku apnesi, romatolojik hastalıklar ve eklem bozuklukları gibi başka sağlık sorunları da yaşamakta. Fibromiyalji teşhisi konan Barım, tutuklandığı andan itibaren mevcut hastalıklarının şiddetindeki artış nedeniyle sağlığını kaybetme noktasına gelmiştir. Cezaevinde çeşitli rahatsızlıklar geçirmiş ve birden çok kez hastaneye sevk edilmiştir.