Ayşe Barım’ın Sağlık Durumu İzleniyor

AYŞE BARIM’IN SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, Silivri’de yer alan Marmara Cezaevi’nde sağlık sorunu yaşadı. Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, “Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor” diye belirtti.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden Ayşe Barım’a dair bazı açıklamalarda bulundu. Barım’ın hastaneye kaldırıldığına dair iddiaları yalanlayan açıklamada, sağlık durumuna ilişkin bilgiler verildi. “Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Emine Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” ifadesi kullanıldı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ İFADELER

Açıklamada, “Adı geçen, 19.04.2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini belirtmiş; yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilmemiştir” denildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlenmediği de belirtildi. “Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır,” denildi. Kamuoyunda yer alan “hastaneye kaldırıldığı” ve “tedavisinin yapılmadığı” yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. “Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır.” şeklinde sonlandırıldı.