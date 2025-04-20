Ayşe Barım’ın Sağlık Durumu Kötü

AYŞE BARIM’IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Son günlerde sosyal medya ve çeşitli haber kaynaklarında “Ayşe Barım sağlık durumu” ile ilgili birçok iddia ortaya çıkmış durumda. Avukatı Deniz Ketenci’nin verdiği bilgilere göre, Ayşe Barım cezaevinde kardeşiyle gerçekleştirdiği görüşme esnasında fenalaştı. Barım’ın ağır kalp hastalığı olduğu ve daha önce açık kalp ameliyatı planlandığı belirtiliyor. Ayrıca, Barım’ın beyninde iki anevrizma bulunduğu ve inme riski taşıdığı bilgisi de dikkat çekiyor. Özellikle sanat ve medya camiasından birçok kişi, “Ayşe Barım sağlık durumu” ile ilgili gelişmeleri büyük bir merakla takip ediyor.

BARIM’IN CEZAEVİ HASTALIĞI HIZLANDIRDI

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım, şu an Silivri Cezaevi’nde bulunuyor. Avukatı Deniz Ketenci, “Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu rahatsızlanmasının ardından, birçok ünlü oyuncudan dikkat çeken mesajlar geldi. Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden “Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebepsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadın yapılan zulüm artık bir son bulsun” ifadelerine yer verdi.

AYŞE BARIM’IN SUÇLAMALARI VE TUTUKLULUĞU

Gezi Parkı olayları sırasında sanatçılara yönlendirme yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklanmış durumda. Barım’ın sağlık durumu ve cezaevindeki koşulları, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer edinmeye devam ediyor.