Ayşe Barım’ın Şirketinde Ayrılıklar Yaşandı

DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNDE TEKELLEŞME İDDİALARI

Dizi ve film sektöründe eleştirilen menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Barım hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 30 yıl hapis cezası isteniyor. Bu süreçte, Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim şirketinde ayrılıklar yaşandı.

ID İletişim’in internet sitesindeki oyuncu portföyünde güncellemeler yapıldı. Bu değişiklikler doğrultusunda, ünlü çift Hazal Kaya ve Ali Atay’ın isimleri listeden çıkarıldı. Şirket, sosyal medya hesapları üzerinden de bu iki ismi takipten çıkararak resmi ayrılıklarını duyurdu.