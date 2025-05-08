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“Ayşe Barım’ın Şirketinde Beklenmedik Ayrılıklar”

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DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNDE YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLER

Dizi ve film sektörü üzerinde tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Barım hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 30 yıl hapis cezası talep ediliyor. Bu durum, Barım’ın çalıştığı şirket olan ID İletişim’de de değişimlere yol açtı.

HAZAL KAYA VE ALİ ATAY’IN AYRILIĞI

ID İletişim’in internet sitesindeki oyuncu portföyünde önemli güncellemeler oldu. Özellikle, Ali Atay ve Hazal Kaya çiftinin portföyden çıkarıldığı bilgisi edinildi. Şirket, sosyal medya hesapları üzerinden de Atay ve Kaya’yı takipten çıkardığını duyurdu. Bu ayrılıklar, menajerlik şirketindeki belirsizlikleri ve yapılan değişiklikleri gözler önüne seriyor.

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