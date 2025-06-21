Ayşe Barım’ın Tahliyesi İçin Avukatlar Başvurdu

GEZİ PARKI SORUŞTURMASI VE AYŞE BARIM’IN SAĞLIK DURUMU

Gezi Parkı soruşturması kapsamında “etki ajanlığı” ve “hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” suçlamasıyla ocak ayında tutuklanan Ayşe Barım, en son 5 Haziran’da koğuşunda baygın bir şekilde bulundu. Bu olay sonrası avukatları, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden tahliye talebinde bulundu. Önceki tahliye talebi 20 Mayıs’ta reddedilen avukatlar, Ayşe Barım’ın hapishane koşullarında sağlık durumunun giderek kötüleştiği konusunda uyardı. Ayrıca Barım’ın ‘kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığı’ yönünde doktor raporlarını mahkemeye sundular. Dilekçede, “Müvekkilimizin ağır hastalıkları nedeniyle cezaevi koşullarında giderek kötüleşen sağlık durumu, hayati riskinin olduğu gözetilerek yaşam hakkının korunması adına, sağlık kurul raporu beklenmeksizin tahliyesine karar verilmesi” denildi.

HASTALIKLAR VE AMELİYAT PLANI

Dilekçede Ayşe Barım’ın sağlık durumu detaylarıyla ortaya kondu: Barım, 56 yaşında ciddi sağlık problemleri olan biri olarak belirtiliyor ve cezaevinde bulunması sağlığı açısından büyük bir tehlike arz ediyor. En son 5 Haziran’da sabah saatlerinde koğuşunda bayıldığı belirtildi. Barım’ın ağır kalp ve damar rahatsızlıkları bulunuyor. Öncesinde hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konarak açık kalp ameliyatı planlanmış, fakat tutukluluk hali nedeniyle bu ameliyat gerçekleştirilememiştir. Kardiyolog tarafından yapılan incelemede, “Bu hastada ani ölüm, a fib bağlı iskemik inme olasılıklarını daha yakından takip etmek çok daha önemlidir” notları rapor edilmiştir.

KARDİYAK RİSK VE BİLDİRİLEN DURUM

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 9 Mayıs 2025 tarihli Sağlık Kurulu Raporu’nda hipertrofik kardiyomiyopati hastalığı nedeniyle “ani kardiyak ölüm riskinin bulunduğu” oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu hastalığın belirtilerinden biri olan bayılma durumu, hastalığın ilerlemesi ve riskin artmasıyla ilişkili olduğu belirtilir. Barım, cezaevinde daha önce de birçok kez baygınlık geçirmiştir.

ANEVRİZMA VE DİĞER SAĞLIK SORUNLARI

Barım’ın diğer bir hayati tehlike oluşturan durumu ise beynindeki anevrizmadır. Beyninde 7 mm’lik bir anevrizma ve üzerinde bir başka anevrizma bulunduğu ifade edilmektedir. Anevrizma, kan damarının duvarında patlamak üzere olan anormal bir çıkıntı ya da balonlaşma olarak tanımlanır. Bu durum, sürekli bir beyin kanaması riski taşır. Silivri Devlet Hastanesi’nin 12 Mayıs 2025 tarihli raporunda, Barım’ın anevrizmasının genişlediği, ilaçlı kontrast önerildiği ve sıkı takip edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu durum, baygınlıklarının artması ile de ilişkilidir ve yöneten bir doktor müdahalesi gerektirmektedir.

DİĞER SAĞLIK SORUNLARI VE GİDEREK KÖTÜLEŞEN DURUMU

Ayşe Barım aynı zamanda şeker hastasıdır, bu da bünyesini her türlü hastalığa açık hale getiriyor. Geçmişte zatürre hikayesi bulunmakta ve akciğerinde takip edilen bir nodülü bulunmaktadır. Ayrıca, yüksek ölüm riski bulunan kronik uyku apnesi de söz konusudur. Şiddetli obstüktif uyku apnesi, hayatı tehdit eden bir durum olarak tanımlanmaktadır. Barım’ın romatolojik hastalıkları da mevcuttur ve eklem bozuklukları saptanmıştır. Üzerinde fibromiyalji teşhisi konmuş, bu hastalık merkezi sinir sisteminin etkilenmesine bağlı olarak ağrı hassasiyetinin arttığı bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır. Barım’ın tutuklanma süreciyle birlikte sağlık durumu giderek kötüleşmiş, cezaevinde birçok kez hastaneye sevk edilmiştir.