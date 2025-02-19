More
Gündem

Ayşe Barım’ın Tahliyesi Sonrası Soruşturma Başlatıldı

ayse-barim-in-tahliyesi-sonrasi-sorusturma-baslatildi

HAKİM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ayşe Barım’ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. Ünlü isimlerin menajeri olan Barım, mahkemenin verdiği tahliye kararıyla suçun değişme ihtimali ve tutukluluğun ‘ölçülü’ olmayacağı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

TUTUKLULUK KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Hakim Fatih Kapan, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla tutuklanan Ayşe Barım’ın tahliyesine karar verdikten sonra bu karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraza uğradı. Başsavcılığın itirazını dikkate alan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında tekrar tutuklama kararı aldı.

KAMUOYUNDA BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Verilen tahliye kararı üzerine HSK’nın başlattığı soruşturma, yargı dünyasında ve kamuoyunda büyük bir ilgiyle karşılandı. Soruşturmanın sonuçları ve detayları, gelişmeleri yakından takip edenler tarafından merakla takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bankaların Altın İçin 2025 Tahminleri

2025 yılına dair altın fiyatlarıyla ilgili 20 farklı kurumdan öngörüler paylaşıldı. Tarihi zirvelerini gören altın hakkında analizler yapıldı.
Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Derbisini Yabancı Hakem Yönetecek

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlarken, derbinin hakemi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından sonra belirlendi. Detaylar merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.