Ayşe Barım’ın Tahliyesi Sonrası Soruşturma Başlatıldı

HAKİM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ayşe Barım’ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. Ünlü isimlerin menajeri olan Barım, mahkemenin verdiği tahliye kararıyla suçun değişme ihtimali ve tutukluluğun ‘ölçülü’ olmayacağı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

TUTUKLULUK KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Hakim Fatih Kapan, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla tutuklanan Ayşe Barım’ın tahliyesine karar verdikten sonra bu karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraza uğradı. Başsavcılığın itirazını dikkate alan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında tekrar tutuklama kararı aldı.

KAMUOYUNDA BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Verilen tahliye kararı üzerine HSK’nın başlattığı soruşturma, yargı dünyasında ve kamuoyunda büyük bir ilgiyle karşılandı. Soruşturmanın sonuçları ve detayları, gelişmeleri yakından takip edenler tarafından merakla takip ediliyor.