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Ayşe Barım Sorguda: İşte İfadesi

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim’deki Gezi Parkı merkezli olaylara katıldığı iddia edilen Ayşe Barım hakkında soruşturma başlattı. Barım, yazılı ve görsel medya organlarında yer alan bu iddialar doğrultusunda gözaltına alındı ve ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Barım’ın ifadesi alındı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Barım, ifadesinin akabinde “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kanal D Haber’in aktardığına göre, Barım’a yöneltilen sorulardan biri, firari aktör Mehmet Ali Alabora ile ilgili telefon tapeleri ve gündemde tartışılan bildirinin kim tarafından yazıldığı üzerinde oldu.

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