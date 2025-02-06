Ayşe Barım Soruşturmasında Mehmet Bozdağ İfade Verdi

İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayşe Barım ile ilgili sosyal medya üzerinden ortaya çıkan iddialara yönelik olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde, senarist Mehmet Bozdağ savcılığa ifade veriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçılar ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkındaki iddialar üzerine gerçeğin aydınlatılması amacıyla re’sen bir soruşturma başlattı.

MEHMET BOZDAĞ İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

Ünlü senarist Mehmet Bozdağ, ‘Diriliş Ertuğrul’ gibi pek çok başarılı dizinin senaryosunu kaleme aldı. Soruşturma kapsamında daha fazla bilgi vermek amacıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek savcılığa ifade veriyor.