Ayşe Barım ve 21 Şirketin Boykot Planı

YENİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım’ın da yer aldığı 21 farklı şirket ve kişi hakkında Rekabet Kurulu’nun hazırladığı ön rapordan yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Raporda, menajerlerin aralarında yaptıkları yazışmalarda, minimum yüzde 20 komisyon oranını kabul etmeyen bir yapım şirketine karşı boykot kararı aldıkları tespit edildi. Dizi ve sinema endüstrisinde tekelleşme ve şantaj iddiaları dolayısıyla soruşturma altında olan ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım’la ilgili yeni bilgiler güncellendi. Barım’ın ajansının liderliğini üstlendiği menajerlik şirketlerinin, yüksek komisyon oranları talep etmek için eylem planları geliştirildiği belirlendi. Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre; Barım ve diğer menajerlerin oluşturduğu WhatsApp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı veren ifadeler yer aldı.

BOYKOT VE ORTAK ALINAN KARARLAR

Raporun içeriğine göre, KASTDER ve sektördeki diğer kast ajansları ile menajerler, uygulayacakları komisyon oranlarını ve satış koşullarını belirlemek amacıyla bir yapım şirketine karşı boykot eyleminde bulunduklarını ortaya koydu. Menajerler arası yazışmalarda, söz konusu yapım şirketiyle çalışma konusunda ortak bir tutum sergileme gereksinimi vurgulandı. Yapım şirketine artık oyuncu vermeyeceklerine dair bir anlaşmayı imzaladıkları ve bu yazıyı hem yapımcı hem de kanallara gönderdikleri belirlendi.

ÖDEME DÜZENLEMESİ VE REKABET İHLALİ

Menajer Yaprak Bayraktar’ın attığı başka bir e-postada, “Merhaba arkadaşlar. … Yapımla ilgili herkesin dediğine katılıyorum. Oyuncuların sete çıkmıyoruz söylemiyle bir süre ödemeyi düzene soktular. Ama şimdi yine aynı problem devam ediyor. Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız” ifadeleri dikkat çekti. Rekabet Kurulu’nun raporunda bu faaliyetlerin, 4054 sayılı Rekabetin korunması hakkında kanunun 4’üncü maddesine aykırı olduğu belirtilerek, uzmanlar tarafından bu durum açık bir “rekabet ihlali” örneği olarak değerlendirildi.