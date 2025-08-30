Ayşe Battal, 53 saat sonra bulundu

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN HIZLI MÜDAHALE

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Ayşe Battal, jandarma, AFAD ve gönüllülerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu 53 saat sonra fındık bahçesinde yarı baygın olarak bulundu. Üvezbeyli köyünde yaşayan Battal, evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. İhbar üzerine köy ve çevresinde jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan gönüllü ekipler arama faaliyetlerine başladı.

ARAMA ÇALIŞMASINDA BAŞARI

Ekipler, 53 saatin ardından Battal’ı evinin yaklaşık 300 metre uzağındaki fındık bahçesinde yarı baygın halde buldu. Arama-kurtarma ekiplerince köye getirilen Battal’a ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Battal, burada tedavi altına alındı.