Ayşe Battal İçin Aramalar Devam Ediyor

AYŞE BATTAL İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Ayşe Battal için jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler arama faaliyetleri düzenliyor. Üvezbeyli köyünde yaşayan Ayşe Battal, dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

BÖLGEDE YOĞUN ARAMA YAPILIYOR

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri, AFAD ve gönüllü arama kurtarma grupları sevk edildi. Ayşe Battal için kırsal alanlarda arama çalışmaları hızlandı. Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekip, köy sakinlerinin de desteğiyle Ayşe Battal’ı bulmak için çaba harcıyor.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

