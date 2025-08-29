Ayşe Battal İçin Aramalar Devam Ediyor

AYŞE BATTAL İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Ayşe Battal için jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler arama faaliyetleri düzenliyor. Üvezbeyli köyünde yaşayan Ayşe Battal, dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

BÖLGEDE YOĞUN ARAMA YAPILIYOR

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri, AFAD ve gönüllü arama kurtarma grupları sevk edildi. Ayşe Battal için kırsal alanlarda arama çalışmaları hızlandı. Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekip, köy sakinlerinin de desteğiyle Ayşe Battal’ı bulmak için çaba harcıyor.