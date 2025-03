Ayşe Begüm Onbaşı Kulübüne Döndü

AYŞE BEGÜM ONBAŞI KULÜBÜNE DÖNDÜ

2021 Bakü Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda birincilik kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, aerobik cimnastik sporuna başladığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü’ne geri döndü. Yeni çalışmalarına başlayan Onbaşı, bundan sonra müsabakalarda MCBÜ Spor Kulübü adına yarışacak.

SPOR KULÜBÜ BAŞKANI DUYGULARINI PAYLAŞTI

Dünya Aerobik Cimnastik şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı’nın geri dönüşünden memnuniyet duyduğunu belirten Manisa CBÜ Spor Kulübü Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, “Ayşe Begüm, kulübümüzün gurur kaynağı. Sadece Manisa’yı değil, Türkiye’yi de uluslararası alanda başarıyla temsil eden sporcumuzun kulübümüze geri dönmesi, genç sporcularımız için büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Sonuçta bir madalya canavarından bahsediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de kulübümüzde Ayşe Begüm Onbaşı, Can Derviş ile daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz. Hayırlı olmasını diliyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

10 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNÜŞÜ

Dünya şampiyonu olduğunda MCBÜ Spor Kulübü’nün önemli etkisi olduğunu vurgulayan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, “3 yaşından beri spor yapıyorum. 2012 yılından bu yana Milli Takım sporcusuyum. Geçtiğimiz Eylül ayında antrenörüm olan Öğr. Gör. Gürkan Er ile yeniden çalışmalara başladık. 10 yıl aradan sonra MCBÜ Spor Kulübü’ne geçiş yaptık ve hemen Türkiye Şampiyonası’na katıldık. Türkiye Şampiyonası’nda hem tek kadınlar hem de çiftler kategorisinde altın madalya kazandık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki yıl hedefimiz Kasım ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda hem tek kadınlar hem de çiftler kategorisinde yer almak, ülkemize madalyalar kazandırmak ve İstiklal Marşı’mızı okutmak. Bunun için çok çalışıyoruz. Sağladıkları desteklerden ötürü MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Murat Taş’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

EĞİTİM VE BAŞARI YOLDAŞLIĞI

MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve MCBÜ Spor Kulübü Antrenörü Gürkan Er, “Uzun yıllar kulüpte antrenörlük yapıyorum. Ayşe Begüm’ün başarılarının büyük bir tezahürü ve kulübümüzün bir parçası olarak onu desteklemeye devam edeceğiz. Bu yıl hem tek kadınlar hem de çiftler kategorisinde Can Derviş ile yarışmalara katılacaklar. Umut ediyorum ki önümüzdeki 2 yıl başarılarına büyük bir katkı yapabiliriz” diye ifade etti.

EUROPEAN CHAMPIONSHIP HEDEFLERİ

Aerobik Cimnastik Milli Takımı sporcusu olan ve MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Can Derviş, bu yıl başında kulübe katılan Ayşe Begüm Onbaşı ile kısa sürede önemli başarılar elde ettiklerini belirtti. Can Derviş, “İstanbul’da yapılan şampiyonada çiftler kategorisinde birinci olduk. Şu an 2025 Kasım ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şampiyonada ülkemizi gururlandırmak ve iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Destek olan MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş’a teşekkür ediyoruz” dedi.

MANİSA