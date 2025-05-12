Ayşe Bekteş, Hayalini Gerçekleştirdi

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREN İSIM

Gazipaşa’da yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Bekteş, yıllardır içinde bir özlem barındırdığı hayalini sonunda gerçeğe dönüştürdü. “Artık zamanı geldi” diyerek ehliyet almak için adım atan Bekteş, azmi ile çevresindekilere ilham kaynağı oldu. Eğitmen Derya Salman’ın rehberliğinde hem teorik hem de direksiyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan Bekteş, girdiği tüm sınavları tek seferde geçerek sürücü belgesini aldı.

BAŞARISI HERKESİ ETKİLEDİ

Bekteş’in elde ettiği bu başarı, yalnızca ailesi ve arkadaşları arasında değil, eğitim aldığı kurumda da büyük takdir topladı. Ehliyetini aldıktan sonra hissettiklerini paylaşan Ayşe Bekteş, özellikle kadınlara ve yaşı ilerlediği için kendine güveni azalanlara seslenmek istedi. “Derya Hocam 50 yaşında, ben 56. Yaşımız bizi değil, biz onu aşarız. Birlikte başardık. Bu süreçte inanç, azim ve doğru yönlendirme birleştiğinde yaş engel olmaktan çıkıyor” şeklinde konuştu.

KADINLARA CESARET VERİYOR

“Kadınlar istesin, yeter” diyerek cesaretiyle yaşa takılmadan yeni adım atmak isteyenlere ilham veren Bekteş, örnek bir hikaye oldu. Bu süreç, hem genç hem de ilerleyen yaşlarda eğitim alan kadınlara motivasyon kaynağı sağlıyor ve onlara inançla hareket etmeleri gerektiğini gösteriyor.