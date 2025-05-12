Ayşe Bülbül, PKK’nın silah bırakmasını değerlendiriyor.

PKK’NIN FESİH KARARINI DEĞERLENDİRİYOR

Trabzon’un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından evinin önünde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, PKK’nın silah bırakma kararını değerlendirdi. Ayşe Bülbül, “PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren’ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz” dedi. Bu ifade, annelerin evlatları için istediği barış ortamını göstermekte.

ŞEHİT ANNESİ OLARAK İKNA OLMASI GEREKEN BİR KONU

Ayşe Bülbül, 15 yaşındaki Eren’in kaybının kendisi üzerindeki etkilerini anlatırken, “Bir şehit ailesi olarak devletimiz, milletimiz ne yaparsa biz o yolda yürümek zorundayız. Bizim evlatlarımız şehit edildi yanımızdan ayrıldı. Benim 13 tane evladım vardı, ama gecekonduda büyüttüğüm evlatlarımla yan yana otururken hiçbirinin kokusuna doyamadım. Evlatlarımın kokusuna hasretim” şeklinde konuştu.

EREN’LERİN ACISI VE ANNELERİN KALBİ

“Sadece Eren’ler değil, Ahmet’ler, Mehmet’ler şehit edilmesin” diyen Ayşe Bülbül, PKK’nın silah bırakacağına inanmadığını belirtti. “Yıllar önce bıraksaydılar. Hiçbir şehit olmasaydı. Eren’in ne suçu, günahı vardı” diyerek, “Hiçbir anne ağlamasın, hiçbir baba gözyaşı dökmesin. Eğer, bunlar gerçekten silah bırakıp bizimle birlik olurlarsa tabi ki onay veririm” ifadelerini kullandı. Ancak Ayşe Bülbül, “Eğer boşluğa düşürüp evet biz silah bırakıyoruz deyip de devam ederlerse o zaman ne olacak” diye ekledi.

UMUTSUZLUK VE AĞRI

Ayşe Bülbül, “Eren’in bedeninde 17 tane kurşun vardı. Ne suçu, günahı vardı. Bunların bırakacağına inanmıyorum. Bırakıyoruz diyecekler, bize gözdağı verecekler yine bırakmayacaklar” diyerek, PKK’nın geçmişteki eylemlerine dikkat çekti. “Ben gözümün nurunu kaybettim. Bunların kalleşliğine akıl ermez. Madem bırakacaklar, Diyarbakır’daki annelerin evlatlarını niye göndermediler? Ben evlatlarımdan birisini şehit verdim, hepsini vermeye hazırım” diyerek, acısının büyüklüğünü dile getirdi.