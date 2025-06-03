Ayşe Demir, Kertil Muhtarı Seçildi

KERTİL MAHALLESİ’NDE TARİHİ BİR SEÇİM YAPILDI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Mahallesi’nde gerçekleştirilen ara seçimde Ayşe Demir, mahalle muhtarı olarak seçildi. Böylece Demir, Kertil Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı olma unvanını kazanmış oldu. Sındırgı’nın Kertil ve Bulak kırsal mahallelerinde yapılan muhtarlık seçimleri değişim rüzgarları estirdi. Devam eden yasal süreçler nedeniyle görevden alınan muhtarların yerine yeni muhtarlar seçildi.

AYŞE DEMİR, SEÇİMİ KAZANDI

Kertil Mahallesi’nde eski muhtar Ramazan Demir’in görevden alınmasından sonra, eşi Ayşe Demir muhtarlık için adaylığını duyurdu. Yapılan seçimde Ayşe Demir ile mahalle sakinlerinden Ali Koç yarıştı. Mahallede 113 seçmen bulunmakta, bu seçimde 103 kişi oy kullanmaya gitti. 3 oy geçersiz sayılırken, geriye kalan 100 geçerli oydan 53’ünü alarak Ayşe Demir, seçimleri kazanmayı başardı. Böylece Kertil Mahallesi, tarihteki ilk kadın muhtarına kavuşmuş oldu.

KADIN YÖNETİMİNE VURGU YAPTI

Seçim sonuçları sonrası Ayşe Demir bir açıklama yaptı. “Eşimden devraldığım bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Kadınların yönetime katılması mahallemiz için bir kazançtır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Demir, kadınların yönetimde daha fazla yer almasının önemine dikkati çekti.