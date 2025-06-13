Ayşe İyi, Bafra’da Kadınların Umudu

AYŞE İYİ’NİN BAŞARI HİKAYESİ

Samsun’un Bafra ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Ayşe İyi (46), evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek kendi çabasıyla ilham verici bir başarı hikayesi yazıyor. “Ev hanımıyım” diyerek başladığı serüveninde, bugün terzilikten deri işlemeye, takı tasarımından örgüye kadar çeşitli alanlarda üretim yapıyor. El becerisini kazanca çevirdiği bu süreçte, diğer kadınlara da ilham olmayı hedefliyor.

KENDİSİNİ GELİŞTİREN BİR KADIN

Ayşe İyi, evde kendini geliştirerek bu işe başladığını ifade ediyor. “İlk olarak çanta ve cüzdan yapmaya başladım. Sonra örgüye merak saldım. Örgüyle birlikte terziliğe ihtiyaç doğdu, terziliğe başladım. Ardından deriye ilgi duymaya başladım, bu alanda da kendimi ilerlettim. Şimdi gümüş ve altın takı tasarımıyla da ilgileniyorum” diye belirtiyor. Evinde kurduğu atölyenin ismini “Gelin Ayşe Atölyesi” koymuş. Bunun yanı sıra, hayalini bu atölyeyi büyütmek olarak belirtiyor. Kadınların kendilerini geliştirmelerine destek olmak için eğitimler vermeyi planlıyor.

KADIN DAYANIŞMASININ SİMGESİ

“Gelin Ayşe Atölyesi”, Bafra’da yalnızca üretimin değil, aynı zamanda dayanışmanın ve kadın emeğinin de simgesi haline gelmiş. Ayşe İyi’nin hikayesi, evde başlayan küçük bir fikrin büyük bir dönüşüme nasıl ilham verebileceğini gösteriyor. Ayşe İyi, “Öylece hayattan gelip gitmek olmaz. Bir kadına uzanan el, bir çocuğun başını okşayan el olmak istiyorum. Merdivenin daha ilk basamağındayım. Hayat sadece gelip geçmek değil. Güzellikleri yaşayıp, güzellikleri yaşatmak tek niyetim” ifadeleriyle hislerini dile getiriyor.