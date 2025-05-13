Ayşe Kulin, Edebi Veda Hakkında Konuştu

USTA YAZARDAN SON DÖNEM AÇIKLAMASI

Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu’nun sorularını yanıtlayan ünlü yazar Ayşe Kulin, uzun süreli edebiyat kariyerinin son dönemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Kulin, yeni kitabı için editörüne “her şartta yayımlanacak” talimatı verdiğini belirtti. Yazar, projesi hakkında bazı detaylar paylaştı.

YENİ KİTABIN ADI VE TEMALARI

Ayşe Kulin, kaleme alacağı son iki eserden birinin adını da duyurdu: “Bir Bunağın Hatıra Defteri”. Kulin, “Bu kitap hayatımdan yola çıkarak yazılıyor” diyerek, eserin yaşlılık, hafıza, yalnızlık ve hayatın değerlendirilmesi gibi derin konuları ele alacağını ifade etti. Kulin, kitabın ne olursa olsun yayımlanmasıyla ilgili editörüne kesin bir talimat verdi. Ayrıca, edebiyata veda etme kararını da içten bir şekilde dile getirdi.

VEDA KARARI VE AYLİN KİTABINA GÖNDERMELER

Yazar, “İki kitap daha yazacağım, sonra vedamı edeceğim” diyerek, kendisinin yazarlık yolculuğunu bilinçli bir finalle sonlandıracağını belirtti. Kulin’in bu kararı, hem edebiyat camiasında hem de okuyucular arasında büyük merak oluşturdu. Kulin, özellikle en fazla ilgi gören eseri “Adı Aylin” hakkında da ilginç bilgiler paylaştı. “Aylin bütün kitaplarımdan daha çok sattı ama kazandığım tüm para Aylin kitabından dolayı açılan davaya gitti” dedi.

Kulin, “Kitaptaki karakterlerden biri olan Nuri, bana 10 yıl süren bir dava açtı” diyerek, Aylin’in ailesi ile uzlaşma sağlayamadığını ve “İstediklerini karşılayacak maddi imkânım yoktu” şeklinde konuştu. Tüm bu zorluklara rağmen, “Aylin’in hayatını yazdığıma hiç pişman değilim” sözlerini ekleyerek, proje hakkındaki duygularını paylaştı.