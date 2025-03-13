Ayşe Nazmiye Uça, Yapay Zeka ve İş Dünyası

YAPAY ZEKANIN İŞ DÜNYASINDAKİ ETKİLERİ

Ayşe Nazmiye Uça, Kariyer 4.0 programında Melis Yaşar ile yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerini tartıştı. Türkiye’de bordro süreçlerinde öncülük ettiğini vurgulayan Uça, yapay zekanın işverenler ve çalışanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Uça, “1999 yılında kimsenin online bordro sistemlerini düşünmediğini ancak kendisinin bu alanda bir ilke imza attığını” ifade etti. Teknolojinin bordro süreçlerinde kullanımına öncülük ettiğini belirten Uça, yapay zekanın bu alanda daha fazla yer bulduğunu dile getirdi.

İK PROSESLERİNDE YAPAY ZEKANIN ARTAN ROLÜ

İnsan kaynakları süreçlerinde yapay zekanın öneminin giderek arttığını belirten Uça, “işe alımlarda algılatmaların ve veri analizinin büyük rol oynadığını” ifade etti. Ancak yapay zekanın geçmiş verilere dayanarak karar verdiğini ve bu durumun bazı ön yargıları beraberinde getirebileceğini kaydetti. Yapay zekanın iş dünyasında birçok avantaj sağladığını dile getiren Uça, “bazı düzenlemelerin bu teknolojilerin kullanımını sınırladığını” belirtti.

KVKK DÜZENLEMELERİNİN ETKİLERİ

KVKK düzenlemelerinin bordro süreçlerinde yapay zekanın etkin bir şekilde kullanılmasının önüne geçtiğini aktaran Uça, çalışanların yapay zeka araçlarını hızlı bir şekilde öğrenmesi gerektiğini vurguladı. Uça, “iş dünyasının bu dönüşüme hızla ayak uydurması gerektiğini” söyledi.