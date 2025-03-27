Ayşe Önbilgin’in Hapis Cezası Tartışma Yarattı

AYŞE ÖNBİLGİN’İN MAGAZİN GÜNDEMİNDEKİ YERİ

Bir dönem ünlü manken ve televizyon sunucusu olan Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin, son günlerde hem sosyal medya hem de magazin basınında sıkça gündeme geliyor. “Ayşe Önbilgin ceza mı aldı? Hangi nedenle hakkında işlem yapıldı?” gibi sorular, kamuoyunun ve takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki, Ayşe Önbilgin ceza aldı mı, nedeni ne? Ayşe Önbilgin hakkında resmi bir işlem başlatıldı mı? İşte son dakika haberleri ve tüm merak edilen detaylar…

AİLE İÇİ SORUNLAR VE CEZA

Son günlerde magazin ve sosyal medya gündemini meşgul eden Ayşe Önbilgin, annesi Deniz Akkaya ile yaşadığı aile içi problemlerle dikkat çekiyor. Ayşe Önbilgin’in 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve yaşının küçük olması sebebiyle cezanın 10 ay ile sınırlandırıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu karara göre, Ayşe Önbilgin 3 yıl süreyle denetimli serbestlik kapsamına alınacak. Eğer bu süre zarfında herhangi bir suça karışmazsa, cezası hükme dönüşmeyecek.

YAŞANAN OLAY VE YARGILAMA SÜRECİ

Deniz Akkaya’nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin, 2024 yılı Mayıs ayında meydana gelen ailesel bir olayın ardından gündeme gelmişti. Detaylarına göre, Ayşe Önbilgin’in annesi Deniz Akkaya’ya şiddet uyguladığı ve onu evin balkonuna kilitleyerek özgürlüğünden mahrum bıraktığı iddia edildi. Yaşanan olaydan sonra Deniz Akkaya, kolluk kuvvetlerine başvurarak kızından şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ayşe Önbilgin “basit yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla yargılandı.

Mahkeme sonucunda, genç yaşta olmasına rağmen 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Ayşe Önbilgin’in cezası, iyi hâl indirimi ve yaş küçüklüğü dikkate alınarak 10 ayla sınırlı hale getirildi. Ayrıca, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Bu süreçten sonra Ayşe, 3 yıl devamında denetimli serbestlik kapsamında takip edilecek. Mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz Akkaya, “Kadınlık onurumu bana iade eden hâkim ve savcılara teşekkür ediyorum.” diyerek adalet sistemine minnettar olduğunu belirtti. Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.