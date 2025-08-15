Ayşe Özge K., Eşinin Otomobiline Çarptı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Ayşe Özge K.’nin cipiyle yaşadığı kaza dikkat çekti. Olay, Yalı Mahallesi’nde bulunan 142’nci Sokak’ta gerçekleşti.

TARTIŞMANIN NEDENİ

Ayşe Özge K. ile eşi bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etti. Kavganın ardından Ayşe Özge K., kendisine ait olan ciple eşinin otomobiline defalarca çarptı. Bu çarpışmalar sonucunda eşinin otomobili hurdaya dönerken, sokakta park eden iki otomobil de zarar gördü.

Yaşanan olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve durum tüm detaylarıyla inceleniyor.