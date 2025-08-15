Ayşe Sever’in Kalbinden Kitle Çıkarıldı

VAN’DA AMELİYATLA KİTLE ÇIKARILDI

3 AY ÖNCE ŞİKAYETLER BAŞLADI

Van’da 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye başvuran 5 çocuk annesi 60 yaşındaki Ayşe Sever’in kalbinin üzerinde yaklaşık 2 kiloluk bir kitle bulundu. Tuşba ilçesinde yaşayan Sever, 3 ay önce sağlık sorunları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. İrem Şiğva ve Op. Dr. İlknur Aydar, yaptıkları muayenede Sever’in kalbinin üzerinde bir kitle tespit etti.

AMELİYATLA KİTLE ÇIKARILDI

Bu muayeneden sonra Sever, bir hafta önce ameliyat edildi. Op. Dr. Şiğva ve Aydar tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik operasyon ile kalbin üzerindeki 13 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 2 kilo ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

İYİLEŞME SÜRECİ YENİDEN BAŞLADI

Ameliyat sonrası göğüs cerrahi servisine kaldırılan Ayşe Sever, yaşadığı sıkıntılar sonrası şu açıklamayı yaptı: “1 yıldır sıkıntı yaşıyordum. En son bir hafta önce geldiğim hastanede ameliyat oldum. Allah doktorlarımdan razı olsun. Şu an sağlığım çok iyi. Eskiden nefes alamıyordum, sağa sola boynumu kımıldayamıyordum. Şimdi nefes alabiliyorum. Çok şükür şimdi çok iyiyim.”

HASTALIK HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Ameliyatı gerçekleştiren Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İrem Şiğva, “Hastanın yapılan tetkiklerinde kalbin üzerinde yaklaşık 13 santimetrelik bir kitle tespit ettik. Gerekli tetkiklerden sonra ameliyata hazırlandı ve bu hafta içinde ameliyatını yaptık. Kalbin üzerindeki bu kadar büyük kitle daha önceden de bulgu vermesi gerekirdi. Bayağı büyük bir kitleydi. Ancak hastamız bugüne kadar bununla yaşamış. Göğüs ağrısı artık iyice artınca da bize başvurdu. Ameliyatı kaburga kemikleri arasından sol taraftan gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Açık ameliyat yapmamız gerekti çünkü kitlenin boyutu kapalı bir yöntemle çıkarılamayacak kadar büyüktü. Şu anda sağlığına kavuştu ve taburcu edeceğiz; önümüzdeki hafta kontrollerine devam edeceğiz,” şeklinde bilgi verdi.