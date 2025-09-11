Haberler

Ayşe Sula Köseoğlu Elazığ’da Ziyaret Gerçekleştirdi

ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Elazığ’da çeşitli ziyaretler yapıyor. Temaslarda bulunmak amacıyla Keban ilçesine gelen Köseoğlu, burada AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç ve partililer tarafından karşılandı.

AĞIN İLÇESİNE GEÇİŞ

Köseoğlu, Keban’daki ziyaretinin ardından Ağın ilçesine geçti. Burada kendisini AK Parti Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli karşıladı. Ayrıca Köseoğlu, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar’ı da ziyaret ederek ilçedeki projeleri ve çalışmaları değerlendirdi.

