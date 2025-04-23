Ayşe ve Naci Çapraz Nakille Kurtuldu

BÖBREK HASTALARI ÇAPRAZ NAKİL İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

İzmir’de, kan grubu uyuşmazlığı sebebiyle aile üyelerinden organ alamayan böbrek hastası 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 51 yaşındaki Naci Baltaş, çapraz nakil ile sağlıklarına kavuştu. Ayşe Yılmaz, nakil sonrası diyalize girmekten kurtulduğunu belirtip, “Her sene 23 Nisan’da ya evde ya da hastanedeydim. Şimdi daha mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan kutlayabileceğim” ifadelerini kullandı.

ÇAPRAZ NAKİL İLE YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞİŞTİ

Nevşehir’de yaşayan 6’ncı sınıf öğrencisi Ayşe Yılmaz ve İzmir’de ikamet eden Naci Baltaş, böbrek yetmezliği nedeniyle girdikleri diyalizden, çapraz organ nakli ile kurtuldu. Aile üyelerinden kan uyuşmazlığı yüzünden nakil alamayan iki hastaya, Acıbadem Kent Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü aracılığıyla uyumlu donörlerden nakil yapıldı. Cafer Yılmaz (58), “Ayşe 5 yaşında rahatsızlandı. 1,5 yıl önce böbrek nakli olması gerektiği söylendi. Ancak nakil olamadığı için diyalize başladı. Kısmet bugüneymiş. Geçen cumartesi günü nakil olduk. Şu anda bütün değerlerimiz çok iyi.” diyerek nakil sürecini aktardı.

AİLEDEN ÜÇÜNCÜ BÖBREK HASTASI

Diyaliz sürecinin oldukça zor olduğunu dile getiren Yılmaz, “Ayşe’nin ablası 2008’de nakil oldu. Ona annesi vermişti. En büyük abisi 2015’te nakil oldu. Ona da halası böbreğini vermişti. Ayşe günde 4 saat diyalizde kalıyordu. Şu anda çok mutluyuz. Kızım, bundan sonra okula da gidebilecek.” şeklinde konuştu.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Ayşe Yılmaz, Acıbadem Kent Hastanesi’nin 23 Nisan için hazırladığı animasyon sürpriziyle büyük bir mutluluk yaşadı. Ameliyata giremadan önce biraz heyecanlı olduğunu belirten Yılmaz, “Artık okula gidip daha rahat oyun oynayabileceğim. Şimdi daha mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan kutlayabileceğim.” dedi.

AİLEDE DİĞER ÇOCUKLAR DA HASTALIK YAŞADI

6 çocuk annesi Gülsüm Yılmaz (53) ise zor günlerden geçtiklerini, geçmişte diğer çocuklarında da bu durumu yaşadıkları için tecrübelerinin kendilerine avantaj sağladığını söyleyip, “Ayşe hemodiyalize girdiği için kateter sorunları olmuştu. Çok tıkandı ve 7 kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Ama doktorlarımıza çok güvendik. Şükürler olsun.” şeklinde ifade etti.

KARDEŞİ İÇİN MUHTEŞEM BİR DENEYİM

Naci Baltaş, 2013 yılından beri böbrek hastası olduğunu ve 2024 itibarıyla böbreğinin tamamen işlevini yitirdiğini söyleyerek, “Kadavradan bekledim, 10 ay diyalize girdim.” dedi. Ablası Aynur Baltaş (54), “Kardeşim için bağışçı oldum, bunu duyunca çok duygulandım. Güzel bir duygu.” diye konuştu.

KADAVRA BAĞIŞLARI DÜŞÜYOR

Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu, kadavra bağışlarının pandemi sonrası giderek azaldığına dikkat çekip, “Hastamız Ayşe’ye, aile bireylerinden kan grubu uyuşmazlığı sebebiyle çapraz nakil yapılmak zorunda kalmıştır. Bu nakillerde büyükten küçüğe organ nakli yapılmasının sakıncası yoktur.” şeklinde bilgi verdi. Prof. Dr. Keskinoğlu, çocuklarda son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli tedavi seçeneğinin organ nakli olduğunu belirtti.