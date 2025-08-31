Ayşe Vural’a Ceza İndirimi Uygulandı

YARGILANAN CEZA VE GEREKÇELER

İzmir’de kızı Zeynep Vural’ı (29) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tekrar yargılanan Ayşe Vural’a (61) verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, olay günü Zeynep’in annesine hakaret edip darbettiği ve daha önce İzmir 2’nci Aile Mahkemesi’nden alınan karara göre, kızından şiddet görme tehlikesinin bulunduğu vurgulandı. Cezasının bu sebeplerle indirildiği belirtildi. Ayşe Vural, Buca Emniyet Müdürlüğü’ne 17 Mayıs 2021’de giderek kızını öldürdüğünü itiraf etti. Laleli Mahallesi’ndeki evde yapılan incelemede Zeynep Vural’ın cesedi bulundu ve boğulmuş olduğu tespit edildi.

HAKİM KARARI VE YARGILAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklanırken, eşi S.V. (72) ve oğlu Ö.V. (27) adli kontrol ile serbest bırakıldı. Aile üyeleri hakkında ‘Üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açıldı. İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 2022 yılındaki karar duruşmasında, heyet Ayşe Vural’a ‘Altsoyu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Zeynep Vural’ın psikolojik sorunları ve bağımlılığı nedeniyle tehditkar ve saldırgan tavırlar sergilediği ifade edilerek, ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulandı. Sonuçta cezası 18 yıl 4 aya düşürüldü, tutuksuz yargılanan sanıklar beraat etti ve karar istinaf mahkemesince onandı.

YARGITAY’IN KARARI VE YENİDEN YARGILAMA

İstinaf sonrası dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanık Ayşe Vural’ın eylemi tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatine vardı. Daire, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği göz önüne alındığında, sanığa verilen cezanın fazla olduğunu belirterek ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Bozma kararından sonra Ayşe Vural, İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıktı. Sanık, yargılama süresince kızının uyuşturucu kullanmasının etkili olduğunu ifade etti. Mahkeme, Ayşe Vural’ı ‘Kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdıktan sonra, tahrik altında eylemi gerçekleştirdiği ve duruşmalardaki iyi hali sebebiyle bu cezayı 16 yıl 8 aya indirdi.

CEZANIN GEREKÇESİ

Cezanın gerekçesinde, sanığın öldürme niyetinin bulunup bulunmadığı konusunda farklı bir kanaate ulaşılmadığı belirtildi. Olayda Zeynep Vural’ın Ayşe Vural’a karşı basit bir saldırının ötesinde bir eylemi olmadığı ifade edilerek, meşru savunmanın heyecan, korku veya telaşla aşılması nedeniyle ölümün meydana geldiği değerlendirmesi yapmanın mümkün olmadığı bildirildi. Kararda, annesiyle Zeynep Vural arasında uzun süredir devam eden sorunların bulunduğu, maktulün intihar girişimleri ve aşırı saldırgan tavırları ile birlikte, Ayşe Vural’ın kızı Zeynep’ten şiddet görme tehlikesinin mevcut olduğu vurgulandı. Bu sebepler nedeniyle sanık hakkında indirim uygulandığı kaydedildi.