Ayşe Vural’a Cezada İndirim Uygulandı

CEZA GEREKÇESİ AÇIKLANDI

İzmir’de kızı Zeynep Vural’ı (29) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yeniden yargılanan Ayşe Vural’a (61) verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesi detaylandırıldı. Gerekçeli kararda, Zeynep Vural’ın olay günü annesine hakarette bulunduğu ve darbettiği, ayrıca daha önceki mahkeme kararına göre kızından şiddet görme tehlikesinin olduğu vurgulandı. Tüm bu nedenlerle cezaya indirim uygulandığı ifade edildi.

OLAYIN ARKA PLANI

Buca Emniyet Müdürlüğü’ne 17 Mayıs 2021’de yapılan ihbarda Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Olayın yaşandığı adrese giden ekipler, Zeynep Vural’ın cesediyle karşılaştı ve boğulduğu tespit edildi. Ayşe Vural gözaltına alınırken, eşi S.V. (72) ve oğlu Ö.V. (27) adli kontrol ile serbest bırakıldı. Aile bireylerine ‘Üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açıldı.

TÜM DETAYLAR GÜNDEME GELDİ

İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2022 yılındaki karar duruşmasında, Ayşe Vural ‘Altsoyu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zeynep’in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı göz önüne alındığında, sanığın tahrik altında olduğu ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasının 18 yıl 4 aya indirildiği belirtildi. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ise beraat etti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

İstinafın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Ayşe Vural’ın eyleminin tahrik altında işlendiğine karar verdi ve ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Vural, İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık Vural, kızı Zeynep’in uyuşturucu kullanmasından dolayı bu duruma gelindiğini ifade etti. Mahkeme, Vural’ı ‘Kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı, tahrik altında olduğu gerekçesiyle ceza 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevrildi.

ÖLDÜRME KASTI TESPİT EDİLDİ

Sanığa verilen cezanın gerekçesi ortaya kondu. Kararda Ayşe Vural’ın olayda öldürme kastıyla hareket ettiği belirtildi. Zeynep Vural’ın annesine karşı basit bir saldırı dışında bir eyleminin olmadığı ve ölümün meşru savunma kapsamında gelişmediği vurgulandı. Zeynep ile Ayşe Vural arasındaki uzun süreli sorunlar, maktulün psikolojik rahatsızlıkları ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşanan saldırgan tutumlar da kararda yer aldı. Bu nedenlerle Ayşe Vural hakkında indirim uygulandığı ifade edildi.