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Ayşegül Selik Olayının Detayları Açıklandı

AYŞEGÜL SELİK OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

Ayşegül Selik olayı, genç kızın kaybolmasının ardından gelişen olaylar silsilesini kapsamaktadır. Ayşegül, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ailesi tarafından arandı ve kaybolduğu süre zarfında ailesi onun için endişelendiklerini dile getirdi. Canlı yayına katılan ailesi, Ayşegül’ün sağlığı hakkında kaygılarını ifade etti.

Ayşegül’ün İddiaları VE ABLASINDAN YANIT

Canlı yayın sırasında Ayşegül, telefonla bağlanarak önemli iddialarda bulundu. Kendi ifadesine göre, babasının kendisine ve ablasına tacizde bulunduğunu açıkladı. Bu nedenle evden kaçtığını belirtti. Ancak Ayşegül’ün ablası Burçin Selik, kız kardeşinin bu iddialarını kesin bir dille yalanladı. Burçin, babalarının böyle bir davranışta bulunmadığını savundu.

Ayşegül Selik’in evine geri dönmeyi reddetmesi, olayın çarpıcı boyutunu ortaya koyuyor. Ailesinin kaygıları ve Ayşegül’ün ifadeleri, toplumda tartışmalara yol açan bir durum oluşturmaktadır.

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