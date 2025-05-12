Ayşegül Şimşek, Mezarı Ziyaret Etti

ACI BİR ZİYARET

Sivas’ta yaşanan vahşi cinayette iki çocuğunu kaybeden Ayşegül Şimşek, çocuklarının mezarlarını ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda, 22 yaşındaki Umutcan ile 16 yaşındaki milli sporcu Melisa Şimşek, anneleri tarafından boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili olarak yakalanan 34 yaşındaki Hüseyin Sönmez, Ankara’da gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

GEÇMİŞTEKİ TARTIŞMALAR

Sönmez’in, öldürdüğü kardeşlerin babası Umut Şimşek ile 5 yıl önce aralarında 500 bin liralık bir alacak verecek meselesi bulunduğu iddia ediliyor. Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran cinayet olayının ardından Anneler Günü’nde mezarlık ziyareti duygusal anlara sahne oldu. Bir anda hem Umutcan hem de Melisa’yı toprağa veren acılı anne, çocuklarının mezarlarının başında derin bir yas tutarak, yanına getirdiği çiçek fidelerini mezara dikti ve burada dua etti.

DÜŞÜK DEĞER BÜYÜK ACILAR

Yaşanan bu trajik olay, toplumda infiale sebep oldu ve acılı anne Ayşegül Şimşek, çocuklarının anısını yaşatmak için mezarlarını sık sık ziyaret etmeye devam ediyor. Bu durum, sadece bir ailenin değil, aynı zamanda bir toplumun yaşadığı travmanın da göstergesi olarak değerlendiriliyor.