Ayşegül Yılmaz, Şehit Eşini Destekliyor

TELEFON GÖRÜŞMESİNDEN MUTLULUK DUYDULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Hataylı şehit eşi Ayşegül Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini ve devletin yanında olduklarını bilmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. 2007 yılında Şırnak’ta görev yerine intikal ederken tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit düşen Piyade Er Süleyman Yılmaz’ın ailesi, Hatay’ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yaşamına devam ediyor.

DEVLETİN DESTEK SÖZLERİ ÖNEMLİ

Şehit ailesini yeni ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu iletti. Yayman, görüşme sırasında aileyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü. Şehit eşi Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan telefon görüşmesinin ardından hissettiklerini aktararak, “Cumhurbaşkanımızın yanımızda olduğunu bilmek, bizi çok memnun etti” dedi. 9 Temmuz 2007’de şehit olan eşinin o zaman 3 yaşında bir oğlu ve hamile eşinin bulunduğunu belirten Yılmaz, “Oğlum şuan 22 yaşında, kızımsa 18 yaşında. Geçtiğimiz gün bizi aradılar ve halimizi, hatırımızı sordular. Devletimizin arkamızda olduğunu bilmek bize gerçekten mutluluk veriyor” diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TEMENNİSİ

Ayşegül Yılmaz, aynı zamanda Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini ifade etti. “Bizim ocağımıza ateş düştü ama Rabbim başka kimsenin ocağına ateş düşürmesin” diyen Yılmaz, “Terörsüz Türkiye sürecini destekliyorum ve terörün Türkiye’de tamamen bitmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekçisiyim, kendilerinin yanındayım” açıklamasında bulundu.