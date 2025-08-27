Aysel Önder, 400 Metre Rekorunu Güncelledi

AYSEL ÖNDER’İN YENİ DÜNYA REKORU

İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda Aysel Önder, kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu 54,80’e çekerek, 16 salise geliştirmiş durumda. Özel sporcu Aysel, yeni rekorlar için çalışmalarına devam ediyor. 11 yaşındayken hafif mental retardasyon teşhisi almasının ardından spora yönelen Aysel, son yıllardaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Milli takım antrenörü Damla Tan’ın rehberliğinde 400 metreye yönelen Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 54,96’lık derecesiyle rekor kırmayı başarmıştı. Ayrıca, mart ayında Finlandiya’da düzenlenen Dünya Salonu Atletizm Şampiyonası’nda 56,21 ile Avrupa rekorunu da eline aldı.

PARA ATLETİZM DÜNYA ŞAMPİYONASI HEDEFİ

Önder, 24-26 Ağustos’ta İzmir’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda kendi rekorunu 54,80’e çekti. Şimdi ise 27 Eylül tarihinden itibaren Hindistan’da başlayacak Para Atletizm Dünya Şampiyonası’nda rekorunu geliştirme hedefinde. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aysel, “Rekoru yenilemek için 1 yıldır çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Eylül ayında Dünya Şampiyonası’nda Hindistan’a gideceğiz. Altın madalya haricinde rekoru tekrardan kırmak istiyorum.” dedi. Olimpiyatların ardından Türkiye Şampiyonası’nda rekorunu yenilediğinin altını çizen Aysel, ailesinin de destekleyici olduğunu belirtti.

GELECEK HEDEFLERİ

Aysel Önder, 2032 Olimpiyatları’na kadar kariyerine devam etmek istediğini ifade etti. Yakın zamanda “Allah izin verirse ayağımda güç olursa devam etmeyi düşünüyorum. En son 2032’de altın madalya ve yeni rekorla zirvede bırakmak isterim.” şeklinde konuştu. Sporcu olarak genç bireylere önerilerde bulunan Önder, azim, hırs ve düzenli antrenmanın önemini vurguladı. “Yarış anında genelde rakiplerime bile bakmadan dış dünyayla bağımı kesmeye çalışıyorum.” ifadelerini ekledi.

ANRENÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

Aysel’in antrenörü Damla Tan ise 10 yıl önce birlikte başladıkları yolculuğa değinerek, Aysel’i zaman içerisinde 400 metre koşucusu haline getirdiklerini aktardı. Tan, “2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda hem dünya hem de paralimpik rekoru kırarak tarihe adını yazdırdı. 2025 yılında da kendisine ait 400 metre rekorunu tarihe gömdü. İzmir’de düzenlenen büyükler Türkiye Şampiyonası’nda ise 54,96’lık rekorunu 54,80’e çekmeyi başardı.” diyerek, bu süreçte yaklaşık bir yıl boyunca çalıştıklarını belirtti.