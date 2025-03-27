Aysel Önder, Avrupa Şampiyonası’nda Altın Hedefliyor

AYSEL ÖNDER’DEN ALTIN MADALYA HEDEFİ

Türkiye’nin ilk paralimpik madalyalı özel sporcusu Aysel Önder, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’ndan altın madalya ile döneceğini belirtti. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemelerde elde ettiği 54.96’lık derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran, finalde ise gümüş madalya kazanan Önder, şimdi de Finlandiya’da yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda yeni zaferler istiyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde Ataköy Atletizm Salonu’nda şampiyonaya hazırlıklarını sürdüren Önder, kamp süreci ve hedeflerini aktardı.

KAMP SÜRECİ VE HEDEFLERİ

Önder, “Olimpiyat Oyunları’ndan sonra hazırlık sürecine devam ettik. Avrupa şampiyonasına gidiyoruz. Altın madalya ve birincilikle döneceğiz. Takım olarak da güzel derecelerle ülkemize döneceğiz” şeklinde konuştu.

GELECEK HEDEFİ: LOS ANGELES 2028

Paris’te elde ettiği başarı sonrası gelen olumlu geri dönüşlere de değinen milli sporcu, “Paris’ten sonra çok güzel geri dönüşlerim oldu; sosyal medya ve sosyal hayatımda. Onun haricinde 2028 Los Angeles’a hazırlanıyoruz. Asıl hedefim o. 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda ufak bir sıkıntıdan dolayı ikinci oldum. Onun küçük bir intikamı diyebilirim. 2028’e onu saklıyorum. Orada kendi rekorumu kıracağım. Altın madalya ile ülkeme dönmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.

– İSTANBUL