Aysel Önder Rekorunu 54.80’e İndirdi

AYSEL ÖNDER’İN BAŞARISI

İzmir’de gerçekleştirilen IPC onaylı TAF U23 Türkiye Şampiyonası’nda 400 metre finalini 54.80 saniye ile bitiren özel sporcu Aysel Önder, Paris 2024’te kırdığı 54.96’lık rekorunu geliştirerek dünya sıralamasında liderliğe yükseldi.

DÜNYA REKORUNU GELİŞTİRDİ

Aysel Önder, Türkiye şampiyonasında kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu yenileyerek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun yaptığı açıklama ile Aysel’in, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda belirlediği 54.96 saniyelik dünya rekorunu 54.80 saniyeye çektiği duyuruldu.

ÖNEMLİ

