Aysel Önder Tarih Yazdı, Gurur Verdi

Aysel Önder Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

TAF U23 Türkiye Şampiyonası’nda özel sporcu Aysel Önder, 400 metre finalinde dikkat çekici bir başarı gösterdi. İzmir’de gerçekleştirilen IPC onaylı TAF U23 Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden milli atlet Aysel Önder, 400 metre finalinde 54.80 saniyelik derecesiyle dünya rekorunu kırdı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda elde ettiği 54.96 saniyelik eski rekorunu geride bırakan milli sporcu, yeni derecesiyle IPC genel sıralamasında birinci sıraya yükseldi.

Birol Aydın’dan Gururlu Açıklama

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Aysel Önder’in başarısından dolayı duyduğu gururu dile getirdi. Aydın, “Milli özel sporcumuz Aysel Önder, Türk bayrağını bir kez daha gururla dalgalandırarak tarih yazdı. Elde ettiği bu dünya rekoru, azmin, disiplinin ve inancın en büyük göstergesidir. Sporcumuzun değerli antrenörü Damla Tan’ı da yürekten tebrik ediyorum. Bugün kırılan bu rekor, 23 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında Hindistan Yeni Delhi’de yapılacak IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası öncesi büyük zaferlerinin habercisidir; biz de bu yolculukta özel sporcumuzun en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.