Aysel Özkan Gümüş Madalya Kazandı

AYSEL ÖZKAN GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Aysel Özkan, podyuma çıkarak gümüş madalya kazanmayı başardı. Şampiyonanın dördüncü gün akşam seansında kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan ve Nuray Güngör sahne aldı. Aysel Özkan, koparmada 100 kiloluk derecesiyle altın madalya alırken, silkmede 122 kilo ile dördüncü olmuştu. Toplamda elde ettiği 222 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

NURAY GÜNGÖR’ÜN PERFORMANSI

Nuray Güngör ise koparmada 96 kilo ile beşinci sıraya yerleşirken, silkmede 121 kilo ile altıncı oldu. Toplamda elde ettiği 217 kilo ile beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlarla şampiyona dördüncü gün sonunda 8 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya ile toplam 19 madalya kazanıldı.