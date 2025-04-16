Haberler

Aysel Özkan Gümüş Madalya Kazandı

AYSEL ÖZKAN GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Aysel Özkan, podyuma çıkarak gümüş madalya kazanmayı başardı. Şampiyonanın dördüncü gün akşam seansında kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan ve Nuray Güngör sahne aldı. Aysel Özkan, koparmada 100 kiloluk derecesiyle altın madalya alırken, silkmede 122 kilo ile dördüncü olmuştu. Toplamda elde ettiği 222 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

NURAY GÜNGÖR’ÜN PERFORMANSI

Nuray Güngör ise koparmada 96 kilo ile beşinci sıraya yerleşirken, silkmede 121 kilo ile altıncı oldu. Toplamda elde ettiği 217 kilo ile beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlarla şampiyona dördüncü gün sonunda 8 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya ile toplam 19 madalya kazanıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Serkan Özcan, Ekonomist Ve Yazar

Siyaset yorumlarıyla öne çıkan Serkan Özcan, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özcan'ın yaşı, kökeni ve hayat hikayesi hakkında merak edilenler artıyor.
Haberler

Çanakkale’de Otomobil Çarpmasıyla Ölüm

Çanakkale-Ezine karayolunda 68 yaşındaki Cahit Gül, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.