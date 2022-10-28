Aysel Tuğluk tahliye edildi

Halkların Demokratik Partisi Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk, Kandıra F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

HDP Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Kocaeli Kandıra 1 NO’lu F Tipi Cezaevinde 2016 yılından beri tutuklu olan ve bir süredir demans teşhisi konulması nedeniyle tahliyesi talep edilen HDP Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, Adli Tıp Kurumu tarafından ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verildi.

Alınan tahliye kararının Kocaeli İnfaz Savcılığı’na ulaşmasının ardından Tuğluk, Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi