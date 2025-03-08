Aysel Yaprak Yeni Hayatına Başladı

DEPREM SONRASI YENİDEN DİRİLİŞ

6 Şubat’taki depremde eşini, kızını ve kız kardeşini kaybeden Aysel Yaprak, iki kızı ile birlikte yeniden hayata tutunuyor. Halk Eğitim Merkezi’nde Ücretli Usta Öğretici olarak görev yapan Aysel Yaprak, Adıyaman Ali Taşı Mahallesi’nde bulunan 7 katlı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı. Aysel ve kızları, 11 yaşındaki Meryem ile 13 yaşındaki Fehime Ecrin, o günde canlı olarak enkazdan kurtarıldı. Ancak eşi Yusuf (44) ve 5 yaşındaki kızı Amine’nin cenazelerine ancak 8 Şubat’ta ulaşabildi. Kız kardeşi Hatun Gürkan da depremde kaybedilen diğer acı bir yakın oldu.

KURS AÇARAK DESTEK OLUYOR

Büyük kayıpların acısıyla baş edebilmek ve hayatta kalan çocuklarıyla ilgilenebilmek için psikolojik tedavi gören Aysel Yaprak, zamanla Halk Eğitim Merkezi’nde bir giyim kursu açma isteğini dile getirdi. Altınşehir Mahallesi’nde yer alan K4 Konteyner kentte kurs açarak, benzer acıları yaşamış kadınlara destek vermeye başladı. Aysel Yaprak, bu süreçte hem onlara bir şeyler öğreterek hem de kendisi de onlardan destek alarak hayata tutunmaya devam etti. Aysel Yaprak, açılan kurs ile hayata yeniden bağlanırken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde güçlü bir kadın örneği olarak öne çıkıyor.

KURSİYERLERDEN DESTEK ŞİKAYETİ

Kursiyer Seval Ocak, “Aysel hoca evladını kaybetti, eşini kaybetti bu büyük bir acı. Ama buna rağmen hayatta kalmaya tutunmaya çalışıyor. Çünkü iki kızı var geride. Onlar için güçlü olmak zorunda yani. Evet, güçlü bir kadın, örnek alıyoruz biz kendimize onu.” ifadelerini kullandı. Başka bir kursiyer Funda Hamurcu, “Acısı çok büyük onun. Eşini kaybetti, çocuğunu kaybetti, ama her gün pozitif enerjiyle geliyor. Bizi motive ediyor. Onun sayesinde bu zorlu süreci atlattık.” sözleriyle Aysel Yaprak’ın önemini vurguladı.

BİZİ AYAKTA TUTAN GÜÇ

Aysel Yaprak ise, “Her şeyin adı konur ama evlat acısı gerçekten çok zor. Ama yine de Rabbime hamdolsun, iki kızımı bana bağışladı. Onlara tutundum.” diyerek duygularını paylaştı. Kaybettiği yakınlarının yanında, bu depremin çok büyük bir afet olduğunu da hatırlatarak, “Asla isyan etmedim. Rabbim verdi, Rabbim aldı. Moral anlamında beni güçlü tutan, çok büyük bir etken oldu orası bana.” dedi. Şubat ayının onun için hem en güzel hem de en acılı anları barındırdığını anlatan Aysel Yaprak, “Bunun en mutlu gününü yaşadığım ayda, o aydan bir parça kaybettim.” diyerek duygularını ifade etti.