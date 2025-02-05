Ayşenur Yazıcı Yoğun Bakım Sürecini Anlattı

GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK ANLATILIYOR

Ünlü spiker Ayşenur Yazıcı, yaşadığı sağlık sorunları sonrası günlerce yoğun bakımda kaldı. Bu zor dönemi gözyaşlarıyla paylaşan Yazıcı, Mine Özbek’in YouTube kanalına konuk oldu. Haftalar süren yoğun bakım sürecinin başlangıcını ve sonrasını anlattı.

HASTALIK SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Ayşenur Yazıcı, hastalığı hakkında “Çok sağlıklı bir kadın değildim. Normal herkes gibi bir insandım. 65 yaşındaki bir kadına göre koroner bir rahatsızlığım yoktu. Şekerim yok. Bir tek KOAH’ım vardı. Sigara içiyordum ancak bunu bıraktıktan sonra ciğerlerimle kendime zarar vermiştim. Aikido yaparak enerjimi artırıyordum. Ancak bir check-up sırasında aortum ikiye ayrıldığını öğrendim. Böbreklere giden aortta bir çatlak vardı ve o çatlak pıhtı ile tıkanmış. Doktorum ‘saatli bomba gibi stent takalım’ dedi” şeklinde ifade etti.

YOĞUN BAKIMDA GEÇEN GÜNLER

Ünlü spiker, yoğun bakımda kaldığı süreci şu şekilde aktardı: “4 gün yoğun bakımda kaldım. Her şey yolundaydı, ve beni taburcu ettiler. Ancak bir hafta geçmeden tansiyonum 22 oldu. Beynimde sanki birisi hava veriyor gibi hissediyordum. Acil servise gittim, damardan tansiyon düşürücü verdiler ama farklı branşlar beni ayrı ayrı ilaçlarla tedavi etti. Bayram sonrası kontrole gittiğim doktorum ‘stent kaymış’ dedi. İkinci bir ameliyat geçirdim ama sonrasını hatırlamıyorum. 7.5 saat içeride kalmışım.”

Yazıcı, yoğun bakım süresinin sona erdiği 15. günden sonra yaşadığı bir anıyı paylaştı: “Bir gün kız kardeşime ‘Neşe ben öldüm, söylemiyor musunuz?’ dedim. Eğer ölmüşsem, öbür tarafta olmam gerekiyordu. Ama hep sevilenlerin yanlarında kalıp arafta kalmaları gerektiğini söylerler. Vücudum oradaymış ama ben başka bir yerde varmışım gibi hissettim. Öldüysem söyleyin, gideyim dedim. Kız kardeşim Neşe ise ‘Yok be abla, bak kıymalı patates yiyorsun’ diyerek güldü. Bu ruh halim psikolojik olarak hoş bir şey değil.”

YENİDEN HAREKET ETMEYİ ÖĞRENMEK

Yoğun bakımdan çıktıktan sonraki sürecini anlatan Yazıcı, “Ölmek kolay bir şey değil” dedi. Her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldığını ifade eden Yazıcı, “Çok zor oldu. Yeniden yürümeyi öğrendim. Ellerimi kullanamıyordum ve geri geri yürümek bile benim için imkânsızdı” şeklinde sözlerini tamamladı.