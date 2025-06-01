Aysu: “Çocuğum Baba Sevgisini Görmedi”

GÖLDEN KAYBOLAN EMİRHAN GÜRBÜZ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eşi 4 gün önce Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan Aysu Gürbüz, “Eşim evladına doyamadı. Çocuğumun babasını getirin. Benim çocuğum daha baba sevgisini görmedi” sözleriyle feryat etti. Adana’nın Çukurova ilçesindeki Topalak mevkiinde 28 Mayıs’ta saat 22.30 sularında Emirhan Gürbüz (24), Aysu ve 4 yakınlarıyla birlikte tekneyle göle açıldı. İddiaya göre, teknedeki elektrik teknisyeni olan Gürbüz, tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla suya düştü ve kayboldu. Durum, teknenin içindekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayan ekip, kıyıya çıkarıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNDE DEVAM EDİYOR

Emirhan Gürbüz’ü bulmak için arama çalışmaları 4’üncü gününde sürüyor. Toplam 69 personel, 17 dalgıç, 19 araç, 2 bot ve 2 dron ile su altı ve su üstü arama kurtarma uzmanları görev alıyor. Kayıp Emirhan’ın eşi Aysu Gürbüz, “Tek istediğim kocamı bana getirin. Onu sağ salim buradan çıkartın. Onun 1 yaşında oğlu var, daha o evladına doyamadı. Koklayamadı, sevemedi o çocuğu.” diyerek çaresizliğini dile getirdi. Arama çalışmaları yetersiz kaldığı için başka illere yardım çağrısı yaptığını belirten Aysu, “Kaç gecedir o burada, benim de atlayıp boğulmak istediğim anlar oluyor. Gözyaşımız kalmadı.” şeklinde konuştu.

AİLESİ YARDIM BEKLİYOR

Emirhan’ın kayınbabası Osman Cender, “24 yaşındaki evladımız suyun içerisinde. Gözyaşımızı döktük. 4 gündür bizim canımız bulunamadı. Ellerinden gelenin daha iyisini yapmalılar.” diyerek yetkililere seslendi. Aysu’nun eşi Emirhan’ın babası Suat Gürbüz de, evladının bir an önce bulunmasını istedi ve acılarının derin olduğunu vurguladı.