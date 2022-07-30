Aysu Türkoğlu tarih yazdı

21 yaşındaki genç sporcu Aysu Türkoğlu, Manş Denizi’ni geçen en genç Türk yüzücü olarak tarihe geçti.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Denizi’ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye’nin adını tarihe yazdırmayı başardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aysu Tükoğlu’nun Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, açıklamasında “Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu! Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz!” ifadelerini kullandı.