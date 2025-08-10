Aysun Aykan, Sındırgı’daki Depremi Değerlendirdi

BEKLENEN BİR DEPREM

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin önceden tahmin edilen bir deprem olduğunu ifade ediyor. Sındırgı çevresinde son aylarda gerçekleşen 4.5 ve 5 büyüklüğündeki depremler, bu durumun habercisi olduğunu gösteriyor. Aykan, “Bu deprem, Simav fay zonunun batısında, Sındırgı segmenti ile Gelembe fay zonunun kesişim noktasında meydana geldi” şeklinde açıklama yapıyor. Ayrıca, bu fay zonunun doğusunda 1970 yılında büyük bir yıkıma neden olan Gediz depreminin meydana geldiğini hatırlatıyor; o tarihten sonra büyük bir deprem yaşanmadığını belirtiyor.

AKTİF FAULARDAN GELİYOR

Aykan, bölgenin aktif fayların bulunduğu bir alan olduğunu belirtiyor. “Buradaki faylar tarih boyunca birçok depremler üretmiştir. 6.1 büyüklüğü orta büyüklükte bir deprem olup, hasara sebep olacak bir deprem olarak kabul edilmez” diye ekliyor. Genellikle, bu büyüklükteki depremlerde can kaybı ve yapı hasarlarının olmaması gerekiyor. Ancak, Türkiye’deki deprem hasar sınırının yaklaşık 6’nın üzeri ve 6.5 büyüklüğünde olduğunu vurguluyor.

BİNA DAYANIKLILIĞI ÖNEMLİ

Aykan, “Kötü yapılmış binalarda, mühendislik hizmeti almamış binalarda, eski binalarda hasarlar olabiliyor” ifadesini kullanıyor. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olmasına rağmen, “yıkılan binalar ile yapı stokumuzun deprem dirençli olmadığını görüyoruz” diye ekliyor. Bu durum, güçlendirilmesi gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor.