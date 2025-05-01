Aysun Candan, Pencereden Açılan Ateşte Hayatını Kaybetti

İZMİR’DE KADININ TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMESİ

İZMİR’in Beydağ ilçesinde, tek katlı evde babasıyla yaşayan Aysun Candan (20), pencereden ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından Candan’ın eski sevgilisi H.A. gözaltına alındı.

OLAYIN AYRINTILARI

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Beydağ ilçesinin Eğridere Mahallesi’nde meydana geldi. Aysun Candan, babası İbrahim Candan ile birlikte bulundukları tek katlı evin penceresinden bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı. Babası, kızının kanlar içinde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ

Sağlık ekipleri, Aysun Candan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Candan’ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri, detaylı bir çalışma başlattı ve yaptıkları araştırmalar sonucunda Aysun Candan’ın eski sevgilisi H.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.