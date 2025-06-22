Ayt Ne Zaman Başlayıp Bitiyor?

AYT BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

Ayt saat kaçta başlıyor sorusu, sınav gününün akışını sağlıklı bir şekilde yönetmek isteyen birçok kişi için önemli bir konu. Sınav süresi, giriş kuralları ve erken çıkış saatleri gibi detaylar da merak ediliyor. Özellikle “AYT saat kaçta başlıyor?” sorusunun yanıtı, sınav günü yaşanabilecek stresin azaltılmasında kritik bir rol oynuyor. Adaylar için bu bilgilerin yanı sıra, AYT’nin bitiş saati de önemli bir yer tutuyor.

ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANAN TARİHLER

2025 yılı itibarıyla AYT, 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. “AYT saat kaçta başlıyor?” sorusuna ÖSYM’nin verdiği yanıt net: Sınav saat 10:15’te başlayacak ve adayların sınav salonlarına en geç 10:00’a kadar girmeleri gerekiyor. AYT’nin bitiş zamanı da sınav süresiyle doğrudan bağlantılı. AYT, toplamda 180 dakika sürecek ve 13:15’te sona erecek. Adaylar, bu süre içinde dört farklı testten oluşan soruları yanıtlayacak.

SINAV KURALLARI VE ERKEN ÇIKIŞ SAATLERİ

Sınav düzenlemeleri gereği, AYT’ye katılan adayların sınavın ilk 135 dakikasında ve son 15 dakikasında salonu terk etmeleri yasaklanıyor. Bu nedenle AYT’nin bitiş saati ile erken çıkış saatleri büyük önem taşıyor. Adaylar, sınav salonlarından sadece 12:30–13:00 saatleri arasında çıkış yapabiliyor. Bu saatlerin dışında çıkış yapılması durumunda, adayların sınavı geçersiz sayılabiliyor. AYT’nin yanı sıra, sınav sonrası yapılacak olan YDT oturumu da dikkat çekici. YDT oturumu aynı gün saat 15:45’te başlayacak.