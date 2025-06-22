Ayt Sınavı 10.15’te Başladı

YKS AYT SINAVI BAŞLADI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15’te başladı. Adaylar, sınav giriş belgeleri ve kimlikleriyle sabah saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Birçok öğrenci, anne ve babalarıyla birlikte okula giderken, sınav görevlileri kimlik kontrollerini yaptıktan sonra adayları binalara aldı. Saat 10.00’dan sonra gelen adaylar ise sınava alınmadı. AYT, adayların 180 dakikada 160 soruya yanıt verdiği bir sınav olarak saat 13.15’te sona erdi.

YARDIMCI KAYNAK SUÇLAMALARI

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’de adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40, Sosyal Bilimler-2 testinde 40, Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 40 olmak üzere toplamda 160 soruya yanıt verdi. Sınavın sona ermesinin ardından bazı adaylar, soruların zorluğuna dikkat çekti. Özellikle sayısal testlerdeki bazı soruların belirleyici olduğu ifade edildi. Bazı öğrenciler, sınav salonlarından erken ayrılırken, diğerleri sürenin tamamını kullandı. Adaylardan kimileri süreyi yeterli buldu, bazıları ise zaman yönetimi konusunda zorlandığını belirtti.

VELİLER SINAV SONUCUNU BEKLİYOR

Gençler haricinde bazı yetişkin adaylar da sınava katıldı. Sınav saati geldiğinde okul bahçesinde bekleyen veliler, dışarı alındı ve okul girişleri kapatıldı. Veliler, çocuklarını dışarıda araçlarında, kaldırımlarda, duraklarda ve çevredeki banklarda bekledi. Bazı veliler ise Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederek sınavın bitmesini bekledi.

ANNESİ İÇİN HEYECANLI

Anne ve babalar çocuklarını beklerken, Efe Memiş, sınava giren annesini okul dışında bekliyordu. Memiş, “Bu sene annem girdi sınava. Seneye ben gireceğim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Şimdi bekliyoruz annemi. Nasıl bir puan yapacak hiçbir fikrim yok. Heyecan var. Seneye ben de gireceğim için ekstra bir heyecan var. Umarım iyi bir motivasyon olur bana da annemin başarısı. Annem Hukuk okumak istiyor” dedi.

FARKLI GÖRÜŞLER

Kızını bekleyen Engin Elif, “Bakırköy’de oturuyorum. Kızımla geldim ben de. Başarılar diliyorum. Zihin açıklığı versin Rabbim, başka bir şey söyleyemiyorum. Çalıştı sayılır” dedi. Hatice Alaca ise annesini beklerken, “Annemi bekliyorum. Çok çalıştı. Heyecanlı. Bütün öğrenciler istedikleri yerleri kazanırlar. Hepsine şans diliyorum” şeklinde konuştu. 53 yaşındaki Berlin Çabuker ise, “Sınav biraz zordu geçen yıllara nazaran. Zor bir sınavdı. 53 yaşındayım, Halkla İlişkiler Bölümü istiyorum” dedi.

SONUÇLAR AÇIKLANACAK

YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), saat 15.45’te yapılacak. Sınav sonuçları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22 Temmuz 2025’te açıklanacak.