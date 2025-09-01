Aytaç Durak, Adana’nın Simgesi

AYTAÇ DURAK’IN KİMLİĞİ VE SİYASİ KARIYERİ

Adana siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Aytaç Durak, uzun yıllar kente hizmet etmiş, Türkiye’nin tanınmış belediye başkanları arasında bulunmaktadır. Aytaç Durak, 2 Ağustos 1938 tarihinde Adana’nın Karaisalı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, devlet kurumlarında farklı görevler üstlenmiş ve 1984’te Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır. Bu görevini 2014 yılına kadar sürdüren Durak, Türkiye’nin en uzun süre görev yapan belediye başkanlarından biri olmayı başarmıştır.

SAĞLIK DURUMU VE SON GELİŞMELER

Son günlerde Aytaç Durak’ın sağlık durumu üzerine gündemde sorular bulunmaktadır. Durak, 1 Eylül 2025 tarihinde, Adana’dan İstanbul’a uçarken kalp krizi geçirmiştir. Uçak, acil olarak Çukurova Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmış ve Durak hastaneye kaldırılmıştır. Tansiyon hastalığı nedeniyle yaşadığı rahatsızlık sonrası, hastaneye giriş yaptığı andan itibaren yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda sağlık durumu stabil hale gelmiştir ve şu an sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiştir.

YAŞI VE DOĞUM YERİ

Aytaç Durak 2 Ağustos 1938 doğumlu olup, 2025 yılında 87 yaşına girmektedir. Doğum yeri olan Adana’nın Karaisalı ilçesi, onun köklerinin nerede olduğunu göstermektedir. Adana’nın yerel siyasetinde önemli bir figür olarak, sağlık durumu ve yaşamı merak konusu olmaya devam etmektedir.