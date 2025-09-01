Aytaç Durak, Kalp Krizi Geçirdi

AYTAÇ DURAK UÇAKTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 5 dönem başkanlığını yapmış olan Aytaç Durak (87), İstanbul’a gitmek için bindiği uçakta ani bir şekilde fenalaştı. Uçağın acil iniş yapmasının ardından Durak, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Durak, bugün sabah 09.55’te Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket eden yolcu uçağında kötüleşti. Uçak, durumu acil olan bu gelişme sebebiyle geri dönerek havalimanına iniş yaptı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Durak, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Yüreğir Başkent Hastanesi’ne götürüldü ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

ÖNCEKİ SAĞLIK SORUNLARI

Geçen yıl yayla evinde rahatsızlandığı için hava ambulansıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Aytaç Durak, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Zamanında ANAP, DYP, AK Parti, MHP gibi siyasi partilerde görev almış olan Durak, 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimlerde başarı göstererek bu unvanı kazanmıştı.