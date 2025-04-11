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Ayutthaya’da Su Sıçratma Festivali

TAYLAND YENİ YILI KUTLAMALARI BAŞLIYOR

Tayland’ın Ayutthaya kentinde, Yeni Yıl’a yaklaşırken sokaklarda kutlama yapan insanlar renkli görüntüler oluşturuyor. Ülkede her yıl geleneksel olarak kutlanan, Su Sıçratma Festivali olarak bilinen Songkran Festivali, 13-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

SU SIÇRATMA FESTİVALİ’NE HAZIRLIK

Festival döneminde, insanlar fillerle birlikte su sıçratarak yeni yılı karşılıyor. Bu eğlenceli etkinlik, hem yerli halk hem de turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Songkran Festivali, Tayland kültürünün önemli bir parçası olarak kutlanmaya devam ediyor.

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