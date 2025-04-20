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Ayvacık Açıklarında 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi çevresinde meydana gelen olaylarda, Sahil Güvenlik ekipleri 29 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) aracılığıyla, Ayvacık açıklarında bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler derhal olay yerine yönlendirildi.

LASTİK BOTTAKİ GÖÇMENLER YAKALANDI

Sahil Güvenlik botu ‘KB-119’, hareket halinde olan lastik botu durdurarak içindeki toplam 29 kaçak göçmeni, 12’si çocuk olmak üzere, yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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