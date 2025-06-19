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Ayvacık Açıklarında 37 Göçmen Yakalandı

KAÇAK GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botlar içinde 11’i çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Ekipler, Ayvacık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunabileceğine dair istihbarat aldı.

İKİ FARKLI NOKTADA OPERASYON

Sahil Güvenlik Botları ‘KB-111’, ‘TCSG-28’ ve ‘KB-20’, harekette olan lastik botları tespit ederek bölgeye doğru hareket etti. Yapılan operasyonda, 11 çocuk dahil 37 kaçak göçmen ile 2 şüpheli göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Ayrıca, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında hukuki süreç başlatıldı.

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