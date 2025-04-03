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Ayvacık Açıklarında Kaçak Göçmen Faciası

KAZA SONRASI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan bir bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri, suya düşen 5 kişinin cansız bedenini sudan çıkararak hastane morguna gönderdi. İlk belirlemelere göre, olayda toplamda 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, sudan çıkardıkları 5 cansız bedenin yanı sıra 25 kaçak göçmeni de sağ olarak kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenler, sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesinde bulunan karakola götürüldü. Cenazeler hastane morguna taşınırken, sağ kurtarılan göçmenler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRECEK

Olayın ardından Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bu durum, bölgede kaçak göçmen taşımacılığına karşı önlemlerin arttırılması gereğini ortaya koyuyor.

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